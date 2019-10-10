2019-10-10T11:15:23+03:00
Общество

6 тысяч бутылок в час: В Калининграде полиция обнаружила подпольный цех по производству водки

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба областного УМВД.
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В Калининграде полиция пресекла работу подпольного цеха по производству алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий. Там был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В час изготавливалось от 3 до 6 тысяч бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками. По предварительным данным, общий ущерб от деятельности преступного сообщества превышает 100 миллионов рублей.

Полицейские задержали организатора и пятерых членом преступного сообщества. В ходе обысков было обнаружено свыше 100 тысяч литров алкоголя, также изъяты этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, компьютерная техника и бухгалтерская документация.

Всех задержанных заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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