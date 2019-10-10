6 тысяч бутылок в час: В Калининграде полиция обнаружила подпольный цех по производству водки
В Калининграде полиция пресекла работу подпольного цеха по производству алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий. Там был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В час изготавливалось от 3 до 6 тысяч бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками. По предварительным данным, общий ущерб от деятельности преступного сообщества превышает 100 миллионов рублей.
Полицейские задержали организатора и пятерых членом преступного сообщества. В ходе обысков было обнаружено свыше 100 тысяч литров алкоголя, также изъяты этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, компьютерная техника и бухгалтерская документация.
Всех задержанных заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU