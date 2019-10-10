На ул. Батальной в Калининграде в ДТП пострадала 4-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг вечером на улице Батальной в Калининграде в ДТП пострадала 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водитель «Хендая» не учла габариты своей машины и врезалась в дорожное ограждение. После этого автомобиль по инерции отбросило на проезжающий мимо «Ниссан».
В результате столкновения 4-летняя пассажирка «Хендая» получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU