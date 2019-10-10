2019-10-10T11:57:34+03:00
Общество

На модернизацию систем водоснабжения в пяти муниципалитетах выделили 20 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Региональные власти выделили 20 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения в пяти муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

По шести объектам уже определены подрядчики. Так, капремонтом сетей центрального водопровода в поселке Долгоруково Багратионовского городского округа займется ООО «Питертрест», капитальным ремонтом участка водопровода в Гурьевске (по переулку Прудовый от пересечения с улицей Луговой до улицы Советской, 15) - ООО «Связьмонтажстрой». ООО «СК ЩИТ» в Ладушкине отремонтирует сети наружного водопровода по ул. Молодежной, а также две водозаборные скважины (№ 2294 и № 2296 на улице Степной). Ремонт водопроводной сети в Гусеве на улице Герцена и поселке Майское Гусевского ГО выполнит ОАО «Гусев-Водоканал».

По словам руководителя Конкурсного агентства Левана Дараселии, сейчас идет определение подрядчиков, которые будут модернизировать водопровод в поселках Ватутино и Краснолесье Нестеровского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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