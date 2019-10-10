Бывшего главбуха БСМП осудили на 3,5 года за хищение свыше 7 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Бывшего главного бухгалтера БСМП Калининграда осудили за присвоение денег в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В течение трех лет женщина присвоила 6,8 млн рублей. Еще 700 тысяч рублей ловкая бухгалтер перевела со счета больницы на погашение своей ипотеки.
Подсудимая вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU