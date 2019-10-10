Бывшего главбуха БСМП осудили на 3,5 года за хищение свыше 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-10T12:29:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшего главного бухгалтера БСМП Калининграда осудили за присвоение денег в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В течение трех лет женщина присвоила 6,8 млн рублей. Еще 700 тысяч рублей ловкая бухгалтер перевела со счета больницы на погашение своей ипотеки.

Подсудимая вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU