С калининградца взыскали свыше 100 тысяч за стрельбу по окнам из пистолета
.Фото: Александр Подгорчук
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Суд взыскал с жителя Калининграда компенсацию за стрельбу по окнам квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.
В марте прошлого года мужчина после ссоры со знакомой не менее 8 раз выстрелил из пистолета Макарова по окнам ее квартиры.
За стрельбу мужчина получил 5 лет лишения свободы, теперь ему предстоит выплатить еще 114 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда
ИСТОЧНИК KP.RU