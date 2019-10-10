С калининградца взыскали свыше 100 тысяч за стрельбу по окнам из пистолета

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-10T13:24:04+03:00

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Суд взыскал с жителя Калининграда компенсацию за стрельбу по окнам квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

В марте прошлого года мужчина после ссоры со знакомой не менее 8 раз выстрелил из пистолета Макарова по окнам ее квартиры.

За стрельбу мужчина получил 5 лет лишения свободы, теперь ему предстоит выплатить еще 114 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда

ИСТОЧНИК KP.RU