2019-10-10T13:40:04+03:00
Здоровье

Врачи предупреждают о росте числа заболеваний корью в Калининграде

Также называют страны, где особенно быстро распространяется это заболевание
Надежда Ржевская
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В Калининградской области с начала 2019 года зафиксировано 20 случаев кори. Из них 17 случаев заболевания у взрослых и 3 случая - у детей до 14 лет. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор в связи с заявлением Всемирной организации по инфекционным заболеваниям (ISID).

- С 1 января по 7 августа текущего года на американском континенте было зарегистрировано порядка 3 тысяч лабораторно подтвержденных случаев кори, в том числе 1 – летальный, - сообщают в ISID.

Известно, что крупные вспышки кори регистрируются в США, Бразилии, Венесуэле и других странах. По данным ISID, по сравнению с 2018 года, за тот же период общее число заболеваний возросло на 70 %. В странах Европы за 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано свыше 93,9 тысяч случаев кори.

Врачи напоминают: корь - это тяжелое, высоко заразное вирусное заболевание, часто сопровождающееся серьезными осложнениями, которым болеют дети от 1 до 6 лет. В настоящее время заболевание все чаще регистрируется среди взрослых. Путь передачи инфекции: воздушно-капельный.

Единственный и эффективный способ защитить себя и своих детей от кори – вакцинироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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