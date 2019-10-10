Под Багратионовском водитель ВАЗа врезался в дерево, уходя от наезда на животное

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-10T14:06:51+03:00

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В Багратионовском районе два человека получили травмы в ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Калининград-Светлое-Корнево. Водитель ВАЗа на прямом участке дороги увидел на проезжей части животное, решил избежать наезда, но не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП 47-летинй водитель и 32-летняя пассажирка получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU