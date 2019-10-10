В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах установят контейнеры для раздельного сбора мусора
В этом году в Калининграде оборудуют первые 60 площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».
- Жителям окрестных домов надо будет научиться отдельно выбрасывать пластик, отдельно металл, отдельно бумагу или картон. Разумеется, контейнеры для несортированного мусора никто никуда пока убирать не станет, - заявили в мэрии.
Где установят контейнеры для раздельного сбора мусора:
Ш. Руставели 4
Грекова - Кронштадтская
Кирова 55
Захарова 1
Пер. Коммунальный 5
Борзова 88
Комсомольская 37
Советский пр-т 105
Красная 88
Красносельская 20
Пр-т Мира 181
Репина 46
Разина 39
Менделеева 12
Батальная 67
Дзержинского 44
Ленинский пр-т 44
Брусничная (кольцо) З.
Космодемьянской 2-8
Ленинский пр-т 84
Машиностроительная 146
Гайдара 31
Портовая 5-155
Садовая 1
Самаркандская 28
Школьная 3-5
Эльблонгская 9-11
Невского 46
Баженова 13а
Томская 8
Маточкина 6-14
Звёздная 25а
Стекольная 47-51
Кирпичная 17а
Космическая 36
Куйбышева 169
Ярославская 2
Куйбышева 41
Ленинский пр-т 25-27
Рокоссовского 7
Ленинский пр-т 8
Минская 18
Нарвская 66
Фрунзе 91
Озёрная 2-4
Ефремова 2-4
Севастьянова 24
Сергеева 41
Аксакова 102-102а, 104-104а
Пр-т Мира 124
Согласия 6
Согласия 12
Согласия 28
Калужская 11-13
пр-т Мира 26 (Зоопарк)
Пр-т Калинина- Аллея смелых (Парк «Южный»)
Гайдара 136 (Макс-Ашман парк)
Пр-т Победы 1 (ЦПКиО)
Комсомольская 83 (Баня №1)
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