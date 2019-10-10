2019-10-10T14:20:34+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В этом году в Калининграде оборудуют первые 60 площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

- Жителям окрестных домов надо будет научиться отдельно выбрасывать пластик, отдельно металл, отдельно бумагу или картон. Разумеется, контейнеры для несортированного мусора никто никуда пока убирать не станет, - заявили в мэрии.

Где установят контейнеры для раздельного сбора мусора:

Ш. Руставели 4

Грекова - Кронштадтская

Кирова 55

Захарова 1

Пер. Коммунальный 5

Борзова 88

Комсомольская 37

Советский пр-т 105

Красная 88

Красносельская 20

Пр-т Мира 181

Репина 46

Разина 39

Менделеева 12

Батальная 67

Дзержинского 44

Ленинский пр-т 44

Брусничная (кольцо) З.

Космодемьянской 2-8

Ленинский пр-т 84

Машиностроительная 146

Гайдара 31

Портовая 5-155

Садовая 1

Самаркандская 28

Школьная 3-5

Эльблонгская 9-11

Невского 46

Баженова 13а

Томская 8

Маточкина 6-14

Звёздная 25а

Стекольная 47-51

Кирпичная 17а

Космическая 36

Куйбышева 169

Ярославская 2

Куйбышева 41

Ленинский пр-т 25-27

Рокоссовского 7

Ленинский пр-т 8

Минская 18

Нарвская 66

Фрунзе 91

Озёрная 2-4

Ефремова 2-4

Севастьянова 24

Сергеева 41

Аксакова 102-102а, 104-104а

Пр-т Мира 124

Согласия 6

Согласия 12

Согласия 28

Калужская 11-13

пр-т Мира 26 (Зоопарк)

Пр-т Калинина- Аллея смелых (Парк «Южный»)

Гайдара 136 (Макс-Ашман парк)

Пр-т Победы 1 (ЦПКиО)

Комсомольская 83 (Баня №1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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