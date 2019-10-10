В Калининграде банда наркоторговцев получила 67 лет колонии на пятерых

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-10T14:45:02+03:00

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В Калининграде осудили группу наркоторговцев, которые занимались распространением героина. Пятеро обвиняемых получили в общей сложности 67 лет колонии, рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Злоумышленники сбывали героин через закладки, которые устраивали вблизи мусорных контейнеров. Покупатели перечисляли им деньги на электронные кошельки.

В октябре 2017 года полицейские задержали супружескую пару, у которых изъяли героин. Это позволило установить других членов преступной группы.

К самому большому сроку был приговорен ранее неоднократно судимый калининградец, который координировал действия участников группы – ему назначено наказание в виде 20 лет колонии. Двоим другим мужчинам присудили по 15 лет лишения свободы. К 9 годам строгого режима суд приговорил мужа ранее судимой калининградки, а ее саму к 8. Как было установлено в ходе расследования, именно женщина втянула своего супруга в криминальную деятельность – они обустраивали закладки с наркотиками во время прогулок со своим малолетним ребенком. Сейчас девочку воспитывает бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU