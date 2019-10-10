В Неманском районе жители самостоятельно благоустроили центр поселка

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-10T15:08:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Ульяново Неманского района, известном своей необычной школой и музеем, с недавнего времени началось самодеятельное благоустройство. В течение всей весны и лета волонтеры под руководством бывшего главы Неманского района Андрея Филановича вырубили кустарник и убрали территорию вокруг кирхи.

- Вся эта красота создана руками наших жителей-активистов под руководством Андрея Филановича, который сейчас находится на заслуженном отдыхе. Он - пенсионер, бывший руководитель ведущего фермерского хозяйства «Янтарь», - рассказывает директор школы Юрий Узерцов.

По словам Узерцова, начало благоустройству было положено ранней весной. Филанович собрал группу энтузиастов, к которой прямо во время работ присоединились помощники.

- Все эти люди не считались со своим личным временем, окашивали территорию, затрачивая свое время и средства, - говорит Узерцов. - На пустыре по улице Горького разбили молодую рощу, которая в скором времени тоже станет местом для отдыха.

К слову, сам Юрий Узерцов долгое время занимался со своими воспитанниками приведением в порядок территории вокруг школы, расположенной в самом центре поселка. Сейчас там подстрижены газоны, высажены цветы, выкопан декоративный пруд, в котором цветут лотосы. Школа несколько лет была победителем областного конкурса по озеленению и благоустройству территории. Правда, вскоре этот конкурс перестали проводить.

ИСТОЧНИК KP.RU