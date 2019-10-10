В Калининград для выставки привезли экспонаты из петербургского Музея артиллерии
В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка «За труды и Отечество». Частью экспозиции стали предметы, привезенные из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи г. Санкт-Петербурга. Это, в частности, головные уборы гренадеров XIX века, бант орденский Александровской ленты к серебряной трубе 1896 г.
В экспозиции также представлены образцы оружия, скульптура, оригиналы и копии орденов Александра Невского Российской империи, Советского Союза и современной России.
Выставка посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского и 295-летию ордена Святого благоверного князя Александра Невского.
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ИСТОЧНИК KP.RU