В Калининград для выставки привезли экспонаты из петербургского Музея артиллерии

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-10T15:12:46+03:00

Экспозицию «За труды и Отечество» представили в Историко-художественном музее

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В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка «За труды и Отечество». Частью экспозиции стали предметы, привезенные из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи г. Санкт-Петербурга. Это, в частности, головные уборы гренадеров XIX века, бант орденский Александровской ленты к серебряной трубе 1896 г.

В экспозиции также представлены образцы оружия, скульптура, оригиналы и копии орденов Александра Невского Российской империи, Советского Союза и современной России.

Выставка посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского и 295-летию ордена Святого благоверного князя Александра Невского.

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ИСТОЧНИК KP.RU