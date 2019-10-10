Калининградец завоевал серебро Кубка России по ММА

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-10T15:27:34+03:00

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Самара приняла Кубок России по правилам смешанных боевых единоборств (ММА), собрав больше 150 спортсменов из разных регионов страны.

Одним из 40 медалистов соревнований стал калининградец Шамиль Исламов.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк победил Ислама Исмаилова из Ульяновской области техническим нокаутом. В полуфинале одолел Станислава Рериха из Омска.

Однако, в решающем поединке уступил чемпиону России, серебряному призеру чемпионата мира Шамилю Бахачалиеву из Дагестана.

В минспортиа отмечают, что калининградец выступит на престижном домашнем турнире «Кубок мэра», который проводится в Калининграде в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU