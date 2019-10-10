Алексей Заливатский снова стал мэром Янтарного
В четверг утром Алексей Заливатский выложил на своей странице в фейсбуке фото на фоне кожаного кресла и написал, что через несколько минут будет выбран новый мэр Янтарного.
- Конкурс на вакантное место главы администрации Янтарного начался, - написал он. - Комиссия совещается, трое претендентов - кресло одно.
Прошло три часа, и Заливатский снова появился в соцсетях.
- Только что назначили на должность главы администрации Янтарного городского округа, - написал он. - Совет Депутатов проголосовал единогласно (даже коммунист). Инаугурации не будет (работы полно). Всем спасибо за поддержку.
Напомним, пост сити-менеджера Янтарного Алексей Заливатский занимал с 2014 года, и его контракт закончился в сентябре этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU