Алексей Заливатский снова стал мэром Янтарного

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-10T16:01:34+03:00

На эту должность претендовали еще двое

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В четверг утром Алексей Заливатский выложил на своей странице в фейсбуке фото на фоне кожаного кресла и написал, что через несколько минут будет выбран новый мэр Янтарного.

- Конкурс на вакантное место главы администрации Янтарного начался, - написал он. - Комиссия совещается, трое претендентов - кресло одно.

Прошло три часа, и Заливатский снова появился в соцсетях.

- Только что назначили на должность главы администрации Янтарного городского округа, - написал он. - Совет Депутатов проголосовал единогласно (даже коммунист). Инаугурации не будет (работы полно). Всем спасибо за поддержку.

Напомним, пост сити-менеджера Янтарного Алексей Заливатский занимал с 2014 года, и его контракт закончился в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU