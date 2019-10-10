В Калининграде ищут хозяев для полицейских овчарок, которых отправили на пенсию

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-10T16:21:12+03:00

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В Калининграде ищут дом и новых хозяев полицейским овчаркам, которые отслужили в органах и уходят на заслуженную пенсию. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, речь идет о двух собаках.

Это немецкие овчарки, брат и сестра, в возрасте 8 лет. Роза и Райс – красивого классического окраса.

- Собаки пристраиваются только в добрые и ответственные руки, - говорят в Центре кинологической службы УМВД и просят за подробностями обращаться по телефону 554-192.

Ранее полицейские приютили двух служебных овчарок – 3-летнюю Звёздочку и 8-летнего Вито, которых отправили на отдых по состоянию здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU