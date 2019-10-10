2019-10-10T16:38:41+03:00
Звезды

В Калининград приедет автор бестселлера «Дни Савелия» Григорий Служитель

Он станет гостем Дней литературы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде идет подготовка к Дням литературы – крупному культурному форуму, который пройдет с 14 по 31 октября.

Участников ждут выставки и презентации книг, конференции, публичные лекции, круглые столы, фестиваль «Гумилевская осень» и творческие встречи с известными писателями.

Как рассказали организаторы, в этом году в Калининград приедет автор бестселлера «Дни Савелия» Григорий Служитель (Москва), лауреат премий «Национальный бестселлер» и «НОС» 2018 года, автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно», «Отдел» Алексей Сальников (Екатеринбург). Кроме того, гостем станет лауреат премии «Большая книга» 2017 года, автор романов «Город Брежнев», «Бывшая Ленина» Шамиль Идиатуллин (Москва).

В рамках фестиваля состоятся встречи с критиком, теоретиком литературы профессором Александром Люсым и критиком, историком литературы, главным редактором журнала «Знамя» Сергеем Чуприниным.

Фестиваль откроется 14 октября литературным флешмобом «Читаем Анну Ахматову» у стен областного драмтеатра. А в областной научной библиотеке будет открыта выставка фотохудожника Левона Осепяна (Москва).

Торжественное открытие Дней литературы также состоится в понедельник, 14 октября, в Кафедральном соборе на Острове Канта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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