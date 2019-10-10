Калининградка проехала одну остановку на электричке и стала 4-милионным пассажиром

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-10T16:37:37+03:00

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В Калининграде поздравили 4-миллионного пассажира пригородных поездов в 2019 году.. Его определили по номеру билета.

Как сообщает пресс-служба КЖД, счастливчиком отказалась жительница Калининграда Валентина Алданова. На электропоезде «Ласточка» она приехала из микрорайона Сельма на Северный вокзал.

Девушке вручили сертификат на приобретение месячного абонементного билета на любое пригородное направление Калининградской железной дороги.

Интересно, что четырехмиллионного пассажира в Калининградской области перевезли впервые за последние 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU