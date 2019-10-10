2019-10-10T16:37:37+03:00
Общество

Калининградка проехала одну остановку на электричке и стала 4-милионным пассажиром

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Калининградке вручили сертификат на приобретение месячного абонементного билета.Калининградке вручили сертификат на приобретение месячного абонементного билета.Фото: Пресс-служба КЖД
Изменить размер текста:

В Калининграде поздравили 4-миллионного пассажира пригородных поездов в 2019 году.. Его определили по номеру билета.

Как сообщает пресс-служба КЖД, счастливчиком отказалась жительница Калининграда Валентина Алданова. На электропоезде «Ласточка» она приехала из микрорайона Сельма на Северный вокзал.

Девушке вручили сертификат на приобретение месячного абонементного билета на любое пригородное направление Калининградской железной дороги.

Интересно, что четырехмиллионного пассажира в Калининградской области перевезли впервые за последние 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регион закупит лекарства для калининградских льготников на 610 млн рублей
В аэропорту «Храброво» впервые обслужили грузовой рейс авиакомпании «Атран»
Жительница Советска отсудила 150 тысяч за неоказанные косметологические услуги
За неделю на границе у калининградцев отобрали свыше 170 кг польских и литовских продуктов
Жителю Светлого грозит 5 лет за изготовление оружия
Калининградец получил 8,5 лет за убийство знакомого лопатой
В Озерском районе сгорела крыша дома на две семьи
Калининградец украл с карты приятеля свыше 120 тысяч рублей
В Калининград приедет автор бестселлера «Дни Савелия» Григорий Служитель
В Калининграде ищут хозяев для полицейских овчарок, которых отправили на пенсию
Алексей Заливатский снова стал мэром Янтарного
Калининградец завоевал серебро Кубка России по ММА
В Калининград для выставки привезли экспонаты из петербургского Музея артиллерии
В Неманском районе жители самостоятельно благоустроили центр поселка
В Калининграде банда наркоторговцев получила 67 лет колонии на пятерых
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах установят контейнеры для раздельного сбора мусора
Под Багратионовском водитель ВАЗа врезался в дерево, уходя от наезда на животное
Врачи предупреждают о росте числа заболеваний корью в Калининграде
С калининградца взыскали свыше 100 тысяч за стрельбу по окнам из пистолета