В Озерском районе сгорела крыша дома на две семьи

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-10T16:44:23+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Серьезный пожар случился в Озерском районе в четверг 10 октября днем. В 12:08 очевидцы сообщили о возгорании в жилом доме в поселке Прудное.

На место незамедлительно выехали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 18 человек и 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, кровля дома на две семьи выгорела по всей площади

К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара предстоит установить дознавателям.

ИСТОЧНИК KP.RU