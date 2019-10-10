В Озерском районе сгорела крыша дома на две семьи
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар случился в Озерском районе в четверг 10 октября днем. В 12:08 очевидцы сообщили о возгорании в жилом доме в поселке Прудное.
На место незамедлительно выехали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 18 человек и 5 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, кровля дома на две семьи выгорела по всей площади
К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара предстоит установить дознавателям.
ИСТОЧНИК KP.RU