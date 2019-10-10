Калининградец получил 8,5 лет за убийство знакомого лопатой

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-10T16:51:35+03:00

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В Немане к длительному сроку заключения приговорили местного жителя, который до смерти избил своего знакомого. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года двое мужчин мирно выпивали, однако затем поругались и подрались. Одни из них схватил лопату и стал избивать оппонента.

От полученные ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал неманчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть и отправил его в колонию на 8,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU