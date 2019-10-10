Жителю Светлого грозит 5 лет за изготовление оружия

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-10T16:57:19+03:00

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Житель Светлого попался на незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний умелец переделал пневматическую винтовку в боевую. Об этом стало известно полицейским, которые провели обыск и обнаружили огнестрельное оружие.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU