Жителю Светлого грозит 5 лет за изготовление оружия
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Житель Светлого попался на незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
40-летний умелец переделал пневматическую винтовку в боевую. Об этом стало известно полицейским, которые провели обыск и обнаружили огнестрельное оружие.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU