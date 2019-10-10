За неделю на границе у калининградцев отобрали свыше 170 кг польских и литовских продуктов

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-10T17:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение недели сотрудники Россельхознадзора предотвратили несколько попыток незаконного ввоза в регион продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На границе у 12-ти жителей области было изъято 176 кг молочной и мясной продукции. Часть продукции была возвращена в Польшу, часть в Литву.

- Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU