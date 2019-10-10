За неделю на границе у калининградцев отобрали свыше 170 кг польских и литовских продуктов
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В течение недели сотрудники Россельхознадзора предотвратили несколько попыток незаконного ввоза в регион продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На границе у 12-ти жителей области было изъято 176 кг молочной и мясной продукции. Часть продукции была возвращена в Польшу, часть в Литву.
- Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU