Жительница Советска отсудила 150 тысяч за неоказанные косметологические услуги
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Два года назад жительница Советска заключила несколько договоров на оказание косметологических услуг по уходу за кожей на 240 тысяч рублей. Однако услуги ей оказали не в полном объеме, а на все претензии в косметологической клинике ответили молчанием.
Женщина обратилась в суд, который посчитал, что клиника должна вернуть деньги за процедуры, а также компенсировать причиненный моральный вред и выплатить штраф.
В результате с ООО «Секрет молодости» было взыскано 156 257 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU