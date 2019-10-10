Жительница Советска отсудила 150 тысяч за неоказанные косметологические услуги

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-10T18:04:21+03:00

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Два года назад жительница Советска заключила несколько договоров на оказание косметологических услуг по уходу за кожей на 240 тысяч рублей. Однако услуги ей оказали не в полном объеме, а на все претензии в косметологической клинике ответили молчанием.

Женщина обратилась в суд, который посчитал, что клиника должна вернуть деньги за процедуры, а также компенсировать причиненный моральный вред и выплатить штраф.

В результате с ООО «Секрет молодости» было взыскано 156 257 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU