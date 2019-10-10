2019-10-10T18:13:46+03:00
Общество

В аэропорту «Храброво» впервые обслужили грузовой рейс авиакомпании «Атран»

В Москву отправили более 5 тонн товаров
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".
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В четверг 10 октября в аэропорту «Храброво» обслужили первый грузовой рейс авиакомпании «Атран» (МоскваКалининград – Москва).

Как сообщили в пресс-службе «Храброво», рейс выполнялся на самолете Boeing B-737-48Е(SF).

В Калининграде в «Боинг» загрузили более 5 тонн товаров народного потребления и отправили в столицу.

- Грузы и почту, как правило, перевозят обычными рейсами вместе с багажом пассажиров. Но теперь грузовой самолет будет летать в Калининград на регулярной основе. Пока – раз в неделю по четвергам, - сообщили «Комсомолке» в «Храброво».

Гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный отметил, что сотрудничество с авиакомпанией «Атран» улучшит транспортную логистику и позволит доставлять грузы рейсами из Калининграда по многим российским и международными направлениям на регулярной основе.

Грузовой комплекс аэропорта «Храброво» располагает почтово-грузовым терминалом, скаладами, оборудованием, холодильными и морозильными камерами. Производственные мощности терминала позволяют обрабатывать до 50 тонн груза в сутки.

Авиакомпания «Атран» предоставляет комплекс услуг по выполнению регулярных рейсов экспресс-перевозок. Наряду с регулярными грузовыми перевозками практикуются чартерные грузовые рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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