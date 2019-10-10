Регион закупит лекарства для калининградских льготников на 610 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-10T19:11:04+03:00

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В Калининградской области стартовала закупочная кампания на поставку лекарств для льготников. Об этом сообщает пресс-служба Конкурсного агентства.

Для бесперебойного обеспечения федеральных и областных льготников в декабре 2019 и первом полугодии 2020 года, выделено 610 млн рублей.

- В первоочередном порядке закупают инсулины, сахароснижающие лекарственные препараты и медицинские изделия для обеспечения больных сахарным диабетом. Уже состоялись закупки на поставку инсулина и тест-полосок для глюкометров, - отметили в Конкурсном агентстве

В этом году на покупку лекарств для льготников было выделено уже 789 млн рублей, в планах на 2020 - 953 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU