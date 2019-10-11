2019-10-11T10:28:07+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество в домах на пяти улицах

Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

До 13 часов света не будет на ул. Адмиральская 1-3а,6-8, ул. Закавказская 16-16а, ул. Каштановая аллея 15.

До 18 часов от электричества отключены потребители на ул. Садовой 1- 37, 12 и на ул. Киевской 108-118.

Холодное водоснабжение приостановлено до 12 часов на ул. Житомирской 22-24 и на ул. Коперника 8-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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