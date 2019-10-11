В калининградской школе-интернате открыли учебную медиастудию

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-11T10:34:20+03:00

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В школе-интернате на улице Спортивной в Калининграде открыли учебную медиастудию. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования

В школе установлено оборудование для организации полного цикла выпуска печатной продукции, радиоэфиров и монтажа видео- и фотоматериалов. Кроме учебной медиастудии, ребята смогут заниматься в кабинете робототехники, разрабатывать проекты и обучаться фотоискусству.

- В детской типографии установлено уникальное оборудование, позволяющее дублировать печатный текст шрифтом Брайля, для обучения старшеклассников со слабым зрением. Теперь родителям не придется закупать дорогостоящие тетради, все задания будут выпускаться на базе учреждения, -отметили в министерстве.

Кроме того, в этом году школа-интернат получила лицензию на оказание офтальмологических услуг юным воспитанникам без отрыва от обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU