2019-10-11T10:34:20+03:00
Общество

В калининградской школе-интернате открыли учебную медиастудию

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В школе-интернате на улице Спортивной в Калининграде открыли учебную медиастудию. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования

В школе установлено оборудование для организации полного цикла выпуска печатной продукции, радиоэфиров и монтажа видео- и фотоматериалов. Кроме учебной медиастудии, ребята смогут заниматься в кабинете робототехники, разрабатывать проекты и обучаться фотоискусству.

- В детской типографии установлено уникальное оборудование, позволяющее дублировать печатный текст шрифтом Брайля, для обучения старшеклассников со слабым зрением. Теперь родителям не придется закупать дорогостоящие тетради, все задания будут выпускаться на базе учреждения, -отметили в министерстве.

Кроме того, в этом году школа-интернат получила лицензию на оказание офтальмологических услуг юным воспитанникам без отрыва от обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя
В Калининграде суд оштрафовал бар за громкую музыку по ночам
Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
В Калининграде нашли новых хозяев вышедшим на пенсию полицейским овчаркам
В Славске чиновники выделили инвалиду-колясочнику квартиру в доме без пандуса
В Зеленоградске отменили субботний праздник День тыквы
Водитель перевернувшегося внедорожника на пл. Василевского отсудил у дорожников 550 тысяч
Калининградская область лидирует в голосовании «National Geographic Traveler Awards 2019»
В Багратионовске водитель «Ситроена» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину
В Светлом спасли лебедя с веревкой на лапе
В Советске задержали мужчину за поджог хозпростроек
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего школьника
Алиханов – о строительстве калининградского онкоцентра: Темп нарастили
В Калининграде предприятие уличили в сбросе в Преголю сточных вод
Хор из Калининграда победил на фестивале в Санкт-Петербурге
В Калининграде отключено электричество в домах на пяти улицах