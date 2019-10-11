2019-10-11T10:39:17+03:00
Звезды

Хор из Калининграда победил на фестивале в Санкт-Петербурге

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Департамент культуры Калининградской области
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Санкт-Петербург принял Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля, собрав 26 взрослых и детских коллективов из 11 субъектов.

Калининградскую область в категории профессионалов успешно представил победитель Регионального этапа конкурса этого года – хор старших классов «Радость» детской музыкальной школы имени Глиэра из Калининграда. Об этом сообщает Департамент развития культуры региона.

Выступление нашего коллектива было отмечено членами жюри, как «достойное музыкальное прочтение сложнейших сочинений хоровой музыкальной классики». Итог – дипломом лауреата III степени.

В рамках фестиваля калининградский хор принял участие в нескольких мероприятиях, в том числе выступил на Гала-концерте в зале Государственной Академической Капеллы им. М.Глинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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