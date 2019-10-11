В Калининграде предприятие уличили в сбросе в Преголю сточных вод

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-11T10:40:58+03:00

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В Калининграде к административной ответственности привлекли предприятие, которое сбрасывало в реку Преголя сточные воды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ООО «Полекс-Эко» сбрасывало сточные воды в Преголю с превышением нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе по нефтепродуктам, железу, меди, марганцу.

Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства оштрафовало компанию на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU