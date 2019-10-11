Алиханов – о строительстве калининградского онкоцентра: Темп нарастили

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-11T11:05:43+03:00

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Подрядчик строительства онкологического центра в поселке Родники под Калининградом должен закрыть тепловой контур к 20 ноября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов, который провел совещание на строящемся объекте.

- Темп нарастили. Скоро поговорим детально о внутреннем наполнении, оборудовании, кадровом составе. Уже ведём переговоры по строительству рядом ПЭТ центра для нужд Кардио и Онко центров, - написал глава региона.

Напомним, о намерении начать переговоры с инвесторами по возведению центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) Антон Алиханов сообщил весной прошлого года. Планируется, что ПЭТ центр будет строиться в рамках государственно-частного партнерства для повышения качества диагностики онкозаболеваний.

- В связи с тем, что существенная часть исследований на таком оборудовании приходится на кардиологию, оно будет также использоваться для пациентов Федерального центра высоких медицинских технологий, который располагается рядом с площадкой онкоцентра, - отмечал ранее Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU