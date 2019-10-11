2019-10-11T11:05:43+03:00
Общество

Алиханов – о строительстве калининградского онкоцентра: Темп нарастили

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Подрядчик строительства онкологического центра в поселке Родники под Калининградом должен закрыть тепловой контур к 20 ноября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов, который провел совещание на строящемся объекте.

- Темп нарастили. Скоро поговорим детально о внутреннем наполнении, оборудовании, кадровом составе. Уже ведём переговоры по строительству рядом ПЭТ центра для нужд Кардио и Онко центров, - написал глава региона.

Напомним, о намерении начать переговоры с инвесторами по возведению центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) Антон Алиханов сообщил весной прошлого года. Планируется, что ПЭТ центр будет строиться в рамках государственно-частного партнерства для повышения качества диагностики онкозаболеваний.

- В связи с тем, что существенная часть исследований на таком оборудовании приходится на кардиологию, оно будет также использоваться для пациентов Федерального центра высоких медицинских технологий, который располагается рядом с площадкой онкоцентра, - отмечал ранее Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя
В Калининграде суд оштрафовал бар за громкую музыку по ночам
Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
В Калининграде нашли новых хозяев вышедшим на пенсию полицейским овчаркам
В Славске чиновники выделили инвалиду-колясочнику квартиру в доме без пандуса
В Зеленоградске отменили субботний праздник День тыквы
Водитель перевернувшегося внедорожника на пл. Василевского отсудил у дорожников 550 тысяч
Калининградская область лидирует в голосовании «National Geographic Traveler Awards 2019»
В Багратионовске водитель «Ситроена» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину
В Светлом спасли лебедя с веревкой на лапе
В Советске задержали мужчину за поджог хозпростроек
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего школьника
В Калининграде предприятие уличили в сбросе в Преголю сточных вод
Хор из Калининграда победил на фестивале в Санкт-Петербурге
В калининградской школе-интернате открыли учебную медиастудию
В Калининграде отключено электричество в домах на пяти улицах