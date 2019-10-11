2019-10-11T11:12:09+03:00
Общество

В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего школьника

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск 14-летнего Никиту Разживина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в среду, 9 октября подросток ушел из дома на улице Гагарина и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, кожа смуглая.

Был одет: черная кожаная куртка, черная кофта, черные брюки, синие кроссовки. При себе имел черный рюкзак с белыми квадратами.

Если вам что-либо известно о местонахождении Разживина Никиты, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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