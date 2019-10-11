В Советске задержали мужчину за поджог хозпростроек

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-11T11:25:02+03:00

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В Совестке полицейские раскрыли поджог нескольких хозпостроек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В городе сгорело несколько хозпостроек. После тушения пожара было установлено, что причиной возгорания явился поджог.

- Полицейские изъяли следы обуви с сырой земли, в результате чего выяснилось, что к преступлению причастен гражданин, рост которого не превышает 1.5 метра. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД

Злоумышленника доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания и пояснил, что вскрывал хозяйственные помещения на дачных участках, в которых искал металлолом и поджог совершил с целью сокрытия своих следов.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU