2019-10-11T11:32:33+03:00
Дом. Семья

В Светлом спасли лебедя с веревкой на лапе

Птицу с трудом поймали и освободили от пут
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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Настоящую операцию по отлову и спасению лебедя провели в судоходном канале в городе Светлом. Очевидцы заметили на воде птицу, к лапе которой была привязана 2-метровая веревка. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное».

Волонтеры сумели отловить птицу для того, чтобы помочь ей, только спустя 8 дней.

В поимке лебеденка участвовали 5 человек, среди них – смотритель озера Тихое в Светлогорске Андрей Каминский.

- Мы недавно купили ружье, стреляющее сетью, для того, чтобы при необходимости ловить раненых или больных птиц на озере в Светлогорске. И вот, приспособление пригодилось в Светлом. Я съездил туда первый раз: выстрелили неудачно, накрыло сразу трех лебедей. Да и лебедь такой осторожный, всегда держался в группе. Второй раз приехал, выстрелили, и сетью накрыло двух птиц, - рассказывает «Комсомолке» Андрей. По его словам выпутать из сети птиц помог рыбак, удивший неподалеку.

На берегу лебедя осмотрели, обрезали веревку и отпустили.

- Операция по отлову длилась почти два часа. Все дико замерзли, но остались очень довольны тем, что смогли спасти лебеденыша! – заключили волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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