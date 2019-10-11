2019-10-11T12:15:10+03:00
Происшествия

В Багратионовске водитель «Ситроена» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Багратионовске в четверг вечером под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Коммунальной. Водитель «Ситроена» сбил мужчину, который находился на проезжей части без специального световозвращающего жилета и занимался ремонтом машины.

После этого «Ситроен» врезался в «Рено», который от удара отбросило в придорожное дерево.В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя
В Калининграде суд оштрафовал бар за громкую музыку по ночам
Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
В Калининграде нашли новых хозяев вышедшим на пенсию полицейским овчаркам
В Славске чиновники выделили инвалиду-колясочнику квартиру в доме без пандуса
В Зеленоградске отменили субботний праздник День тыквы
Водитель перевернувшегося внедорожника на пл. Василевского отсудил у дорожников 550 тысяч
Калининградская область лидирует в голосовании «National Geographic Traveler Awards 2019»
В Светлом спасли лебедя с веревкой на лапе
В Советске задержали мужчину за поджог хозпростроек
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего школьника
Алиханов – о строительстве калининградского онкоцентра: Темп нарастили
В Калининграде предприятие уличили в сбросе в Преголю сточных вод
Хор из Калининграда победил на фестивале в Санкт-Петербурге
В калининградской школе-интернате открыли учебную медиастудию
В Калининграде отключено электричество в домах на пяти улицах