В Багратионовске водитель «Ситроена» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-11T12:15:10+03:00

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В Багратионовске в четверг вечером под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Коммунальной. Водитель «Ситроена» сбил мужчину, который находился на проезжей части без специального световозвращающего жилета и занимался ремонтом машины.

После этого «Ситроен» врезался в «Рено», который от удара отбросило в придорожное дерево.В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU