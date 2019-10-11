В Багратионовске водитель «Ситроена» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину
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В Багратионовске в четверг вечером под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Коммунальной. Водитель «Ситроена» сбил мужчину, который находился на проезжей части без специального световозвращающего жилета и занимался ремонтом машины.
После этого «Ситроен» врезался в «Рено», который от удара отбросило в придорожное дерево.В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU