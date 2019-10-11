Водитель перевернувшегося внедорожника на пл. Василевского отсудил у дорожников 550 тысяч

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-11T13:11:14+03:00

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В Калининграде водитель внедорожника, перевернувшегося на площади Василевского, отсудил компенсацию материального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

ДТП произошло 27 августа 2018 года. Водитель «Тойоты» при повороте на улицу Черняховского наехал на люк смотрового колодца, крышка которого не была закреплена. Из-за этого автомобиль перевернулся.

На момент ДТП на этом участке дороги велись ремонтные работы, поэтому водитель подал в суд подрядчика - ООО «Нордстройтранс».

Суд установил, что дорожники не установили ограждение ремонтируемого участка, не обеспечили расстановку дорожных знаков, предупреждающих о работах и не закрепили крышку устанавливаемого люка колодца. Кроме этого, суд пришел к выводу, что причиной происшествия стала в том числе и грубая неосторожность самого водителя, который не учел дорожные условия и не снизил скорость. Тем не менее, с дорожников было взыскано 548 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU