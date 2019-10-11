2019-10-11T13:11:14+03:00
Общество

Водитель перевернувшегося внедорожника на пл. Василевского отсудил у дорожников 550 тысяч

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В Калининграде водитель внедорожника, перевернувшегося на площади Василевского, отсудил компенсацию материального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

ДТП произошло 27 августа 2018 года. Водитель «Тойоты» при повороте на улицу Черняховского наехал на люк смотрового колодца, крышка которого не была закреплена. Из-за этого автомобиль перевернулся.

На момент ДТП на этом участке дороги велись ремонтные работы, поэтому водитель подал в суд подрядчика - ООО «Нордстройтранс».

Суд установил, что дорожники не установили ограждение ремонтируемого участка, не обеспечили расстановку дорожных знаков, предупреждающих о работах и не закрепили крышку устанавливаемого люка колодца. Кроме этого, суд пришел к выводу, что причиной происшествия стала в том числе и грубая неосторожность самого водителя, который не учел дорожные условия и не снизил скорость. Тем не менее, с дорожников было взыскано 548 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя
В Калининграде суд оштрафовал бар за громкую музыку по ночам
Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
В Калининграде нашли новых хозяев вышедшим на пенсию полицейским овчаркам
В Славске чиновники выделили инвалиду-колясочнику квартиру в доме без пандуса
В Зеленоградске отменили субботний праздник День тыквы
Калининградская область лидирует в голосовании «National Geographic Traveler Awards 2019»
В Багратионовске водитель «Ситроена» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину
В Светлом спасли лебедя с веревкой на лапе
В Советске задержали мужчину за поджог хозпростроек
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего школьника
Алиханов – о строительстве калининградского онкоцентра: Темп нарастили
В Калининграде предприятие уличили в сбросе в Преголю сточных вод
Хор из Калининграда победил на фестивале в Санкт-Петербурге
В калининградской школе-интернате открыли учебную медиастудию
В Калининграде отключено электричество в домах на пяти улицах