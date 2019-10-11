В Зеленоградске отменили субботний праздник День тыквы
День оранжевой тыквы, этот традиционный праздник урожая, который хотели отмечать в субботу 12 октября в Зеленоградске, перенесли на неделю вперед. Информация об этом появилась на сайте администрации Зеленоградска.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями празднование «Дня оранжевой тыквы» переносится на 19 октября на 13.00», - говорится в сообщении.
На празднике гостей планировали угостить тыквенной кашей, сваренной по старинному рецепту.
В программе также значились спортивные состязания и концерт, работа контактного зоопарка и зоны с уличной едой.
ИСТОЧНИК KP.RU