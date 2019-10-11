2019-10-11T13:11:51+03:00
Звезды

В Зеленоградске отменили субботний праздник День тыквы

Мероприятие перенесли из-за непогоды на неделю вперед
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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День оранжевой тыквы, этот традиционный праздник урожая, который хотели отмечать в субботу 12 октября в Зеленоградске, перенесли на неделю вперед. Информация об этом появилась на сайте администрации Зеленоградска.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями празднование «Дня оранжевой тыквы» переносится на 19 октября на 13.00», - говорится в сообщении.

На празднике гостей планировали угостить тыквенной кашей, сваренной по старинному рецепту.

В программе также значились спортивные состязания и концерт, работа контактного зоопарка и зоны с уличной едой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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