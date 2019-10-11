2019-10-11T14:00:44+03:00
Общество

В Славске чиновники выделили инвалиду-колясочнику квартиру в доме без пандуса

Виктор Сергеев
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Суд обязал администрацию Славска выделить инвалиду-колясочнику благоустроенную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В 2015 году дом, в котором проживал мужчина, сгорел. Инвалиду чиновники выделил квартиру в маневренном фонде, однако в доме отсутствовал пандус, и почти два года колясочник был вынужден преодолевать ступеньки, держась за пандус.

В ходе судебного заседания чиновники заявили, что не могут выделить мужчине квартиру в «силу объективных причин». Однако суд обязал администрацию предоставить горожанину отдельное благоустроенное равнозначное по общей площади жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, пригодное для проживания инвалида-колясочника в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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