2019-10-11T14:00:27+03:00
Общество

В Калининграде нашли новых хозяев вышедшим на пенсию полицейским овчаркам

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде менее чем за сутки нашли новых хозяев вышедшим на пенсию служебно-розыскным собакам. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

С момента публикации информации о передаче немецких овчарок Розы и Райса в новые руки на телефон Центра кинологической службы УМВД России области поступило 15 звонков от граждан, желающих обрести нового друга.

Вышедшие на пенсию собаки уже нашли себе новые дома и любящих хозяев из числа действующих сотрудников полиции. Сотрудники Центра кинологической службы отметили, что будут ненавязчиво отслеживать судьбу пристроенных животных.

- Розыскные собаки, которые достойно выдержали все трудности полицейской службы, выполняя порой опасные и трудные задачи, сегодня обрели хозяев. Мы уверены, что немецкие овчарки станут для новых владельцев верными друзьями и отблагодарят за любовь и заботу своей преданностью, сказала Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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