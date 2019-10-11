Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова.
«Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас», - написал глава региона на своей страничке в Инстаграме.
Антон Алиханов выложил черно-белую фотографию Алексея Леонова.
«Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал еще в детстве в 1947 году. Мы всегда будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU