2019-10-11T15:04:59+03:00
Общество

Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова

Глава региона выложил черно-белую фотографию в Инстаграме.
Александр КАТЕРУША
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Антон Алиханов выложил черно-белую фотографию Алексея Леонова в Инстаграме.Антон Алиханов выложил черно-белую фотографию Алексея Леонова в Инстаграме.Фото: Instagram.com
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова.

«Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас», - написал глава региона на своей страничке в Инстаграме.

Антон Алиханов выложил черно-белую фотографию Алексея Леонова.

«Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал еще в детстве в 1947 году. Мы всегда будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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