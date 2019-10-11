В Калининграде суд оштрафовал бар за громкую музыку по ночам
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В Калининграде бар оштрафовали за громкую музыку по ночам. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Заведение работает на цокольном этаже многоквартирного дома на проспекте Мира, 33-35. Жильцы пожаловались, что максимальный уровень шума в баре по ночам превышает допустимые значения. Это подтвердили и проведенные экспертизы.
В результате суд оштрафовал юридическое лицо – ООО «ПАБ» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU