В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В дежурную часть обратился работник одной из гостиниц. Мужчина рассказал, что в подсобное помещение зашел неизвестный, похитил портмоне с деньгами и скрылся.
- Неравнодушный мужчина проследил за злоумышленником и вызвал полицию. На место происшествия направили наряд патрульно-постовой службы, которые задержали злоумышленника, - отметили в пресс-службе УМВД.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 45-летинй местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU