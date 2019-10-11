В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-11T15:36:41+03:00

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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть обратился работник одной из гостиниц. Мужчина рассказал, что в подсобное помещение зашел неизвестный, похитил портмоне с деньгами и скрылся.

- Неравнодушный мужчина проследил за злоумышленником и вызвал полицию. На место происшествия направили наряд патрульно-постовой службы, которые задержали злоумышленника, - отметили в пресс-службе УМВД.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 45-летинй местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU