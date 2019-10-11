«Погода позволяет, здравый смысл – нет» Мэр Балтийска отчитал своих коммунальщиков, которые никак не могут подать тепло в дома

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-11T15:42:03+03:00

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В пятницу глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников написал в своем фейсбуке, что очень не доволен подготовкой своих коммунальщиков к отопительному сезону. По его словам, несмотря на то, что он начался 10 октября, Теплосеть никак не может обеспечить жилые дома теплом.

- Не все дома одномоментно получили тепло, - пишет Мельников. - Дивное, Приморск, Мечниково и объекты от автономных котельных отапливаются, котельная номер 3 МУП Теплосеть работает одним котлом после капитального ремонта 2-котлов из 3-х произведенных в рамках подготовки к отопительному сезону, и управляющие компании производят подключение внутридомовых сетей к магистралям, снимают завоздушивание в системах.

Как добавляет Мельников, «качество подготовки промывки домовых систем крайне низкое».

- Это послужило предметом моего обращения в министерство по контролю о проведении проверки по порядку подготовки жилого фонда к работе в зимних условиях, - пишет глава администрации. - Также потребовалось сливать всю сетевую воду из системы 33-го Судоремонтного завода, котельная которого полностью готова к работе. Заполнение системы будет проводиться ещё двое суток для достижения качественных показателей по жесткости и прозрачности, потребители от 33-го завода тепло начнут получать к понедельнику 14-го октября, погода позволяет, здравый смысл нет.

Мельников также сообщил, что руководителю Теплосети Болотову объявлен выговор, заместителю по ЖКХ Ковалю вынесено замечание, также создан штаб по работе с обращениями заявителей.

ИСТОЧНИК KP.RU