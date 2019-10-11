2019-10-11T16:11:56+03:00
Происшествия

Уголовник из Гусева угнал машину такси и попал в ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Калининграда пришел водитель такси и сообщил об угоне его автомобиля. Информацию передали всем нарядам ГИБДД, и вскоре машину со следами ДТП обнаружили на улице Железнодорожной. Там же задержали и угонщика, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

За рулем находился пьяный ранее судимый 45-летний житель Гусева. В ходе проверки выяснилось, что угонщик познакомился с таксистом в больнице и решили «выпить за знакомство». Во время застолья гусевчанин тайно похитил ключи от машины и поехал кататься.

За пьяное вождение на него составили административный протокол и уголовное дело за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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