В Калининграде выставят картину космонавта Алексея Леонова

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-11T16:44:32+03:00

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В Музее изобразительных искусств в Калининграде откроется выставка памяти космонавта Алексея Леонова. Как рассказала «Комсомолке» директор музея Галина Заболотская, это будет выставка одной картины. Полотно 2015 года «Фрегат «Диана» в Северном море» кисти Алексея Леонова хранится в фондах музея и теперь будет выставлено.

- Для нас это очень важно. Мы организуем выставку одной картины, она откроется во вторник 15 октября. Чуть позже экспозицию дополнят фотографии, – сказала Галина Заболотская.

Интересно, что картину «Фрегат «Диана» в Северном море» Алексей Леонов писал несколько лет. О ней он рассказывал «Комсомолке» еще в 2013 году.

- Я делаю серию работ про фрегат «Диана», на котором адмирал Путятин пришел в Японию как первый посол России. Я вот, написал «Диану» в Северном море. Это большое полотно 80 на 160 сантиметров, - рассказывал о работе Алексей Леонов. - Я в Голландии видел Северное море. Оно очень необычное, мелкое. Когда штормит, поднимается песок и вода становится желтой, идет водяная пыль и небо становится оранжевым. Нигде, даже на Балтике нет таких облаков, как на Северном море.

Напомним, именно в Калининграде проявился художественный талант будущего Героя Советского Союза. Ученик Леша Леонов много рисовал дома и с удовольствием оформлял стенгазеты в школе. В будущем он разовьет талант, будет делать наброски даже в космосе, серьезно увлечется живописью.

Алексей Леонов умер 10 октября. Легендарному космонавту было 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU