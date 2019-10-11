В Светлогорске приставы закрыли административно-торговый комплекс

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-11T17:30:54+03:00

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В Светлогорске судебные приставы приостановили работу административно-торгового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

По данным ведомства, административно-торговый комплекс на Калининградском проспекте, 3а был построен без разрешения, также были вопросы к пожарной безопасности здания.

В пятницу, 11 октября, приставы опечатали комплекс. В ведомстве отметили, что целостность пломб и исполнение исполнительного производства будут проверяться ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU