В Светлогорске приставы закрыли административно-торговый комплекс
.Фото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:
В Светлогорске судебные приставы приостановили работу административно-торгового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.
По данным ведомства, административно-торговый комплекс на Калининградском проспекте, 3а был построен без разрешения, также были вопросы к пожарной безопасности здания.
В пятницу, 11 октября, приставы опечатали комплекс. В ведомстве отметили, что целостность пломб и исполнение исполнительного производства будут проверяться ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU