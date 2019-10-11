Сборная Калининградской области по тхэквондо завоевала 8 медалей турнира в Латвии
Рига приняла международные соревнования по тхэквондо, собрав более 300 спортсменов из 45 стран. В числе 115 команд были и спортсмены калининградской школы.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в активе наших ребят аж 8 наград: две золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.
Победителями стали Илья Родинов и Тимур Михайлин. Серебро получили Александр Дёмин, Иван Законов, Евгений Пудяков и Дарья Миченкова. Третьи места – у Дениса Левакова и Богдана Трофименко.
В минспорта отметили, что до конца года наших тхэквондистов ждет как ряд масштабных региональных соревнований в Калининграде и Светлогорске, так и несколько выездных турниров – в Ольштыне и Витебске.
ИСТОЧНИК KP.RU