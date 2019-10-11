Сборная Калининградской области по тхэквондо завоевала 8 медалей турнира в Латвии

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-11T17:33:03+03:00

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Рига приняла международные соревнования по тхэквондо, собрав более 300 спортсменов из 45 стран. В числе 115 команд были и спортсмены калининградской школы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в активе наших ребят аж 8 наград: две золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.

Победителями стали Илья Родинов и Тимур Михайлин. Серебро получили Александр Дёмин, Иван Законов, Евгений Пудяков и Дарья Миченкова. Третьи места – у Дениса Левакова и Богдана Трофименко.

В минспорта отметили, что до конца года наших тхэквондистов ждет как ряд масштабных региональных соревнований в Калининграде и Светлогорске, так и несколько выездных турниров – в Ольштыне и Витебске.

ИСТОЧНИК KP.RU