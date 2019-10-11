2019-10-11T17:40:38+03:00
Общество

В Калининграде на маршруте №75 станет больше микроавтобусов

Виктор Сергеев
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В Калининграде внесены изменения в два маршрута автобусов малого класса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На маршруте №75 от кардиоцентра до Спорткомплекса «Янтарный» в будние дни вводятся две дополнительные единицы транспорта. Теперь на маршруте их 18, интервал движения - 10 минут.

На маршруте №92 (ул. Левитана – ул. Сеченова) официально исключается движение по улицам Аральской и Лужской в микрорайоне Александра Космодемьянского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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