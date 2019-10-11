Калининградские магазины оштрафовали на 288 тысяч за нарушение правил выкладки молочной продукции

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-11T18:16:52+03:00

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В Калининградской области сотрудники Роспотребнадзора проверили 566 магазинов, торгующих молочными продуктами. В половине из них были выявлены нарушения правил выкладки молочных продуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, с 1 июля этого года магазины должны визуально отделять натуральные молочные продукты от молокосодержащих, а также сопровождать последние информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Нарушения были выявлены в 285 магазинах. По данным фактом проверяющие составили 210 протоколов, торговые точки были оштрафованы на 288 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU