На окраине Калининграда под колеса «Ниссана» попал 9-летний школьник
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу днем на окраине Калининграда под колеса автомобиля попал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на Балтийском шоссе в 14 часов. Водитель «Ниссана» сбил 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате наезда школьник получил травмы и был госпитализирован, по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU