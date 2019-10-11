На окраине Калининграда под колеса «Ниссана» попал 9-летний школьник

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-11T18:23:41+03:00

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В пятницу днем на окраине Калининграда под колеса автомобиля попал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на Балтийском шоссе в 14 часов. Водитель «Ниссана» сбил 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате наезда школьник получил травмы и был госпитализирован, по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU