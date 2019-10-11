Калининградцы несут цветы и зажигают лампадки у памятника "Землякам-космонавтам"

СЕГОДНЯ 18:47 2019-10-11T18:55:26+03:00

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Жители Калининграда несут цветы и зажигают лампадки у памятника "Землякам-космонавтам", где находится бронзовая табличка с портретом Алексея Леонова. Как сообщил корреспондент "КП", также живые цветы приносят к портрету космонавта в холле библиотеки имени Леонова.

Гвоздики у портрета Леонова в холле библиотеки.Фото: Александр КАТЕРУША

Напомним, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался в среду в Москве на 86-м году жизни.

Алексей Архипович был тесно связан с Калининградом, он учился в 21-й школе, после окончания которой поступил в летное училище. Впоследствии Алексей Леонов регулярно посещал Калининград. Космонавту было присвоено звание почетного гражданина города. Именем Леонова в Калининграде названа улица в Центральном районе, школа, в которой он учился, и библиотека.

ИСТОЧНИК KP.RU