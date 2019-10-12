Житель поселка под Нестеровом напал и едва не задушил работника ЖКХ

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-12T12:02:15+03:00

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Конфликт произошел в поселке Луговое Нестеровского района Калининградской области, куда работники коммунальной службы приехали для замены труб. Хозяин одного из домов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать расправой работникам, после чего набросился на одного из них и стал душить. Вдвоем мужчины смогли отбиться и обратились в полицию.

Участковые задержали 58-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU