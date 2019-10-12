2019-10-12T12:40:36+03:00
Общество

Житель Калининграда украл и сдал на металлолом «Форд» своего приятеля

Николай Литвинов
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В полицию обратился 23-летний калининградец, который не обнаружил свой «Форд» во дворе дома по переулку Кутаисскому. Оперативники обошли пункты приема металлолома, в одном из которых и нашли похищенную машину. Автомобиль вернули законному владельцу.

По подозрению в совершении кражи был задержан 22-летний приятель потерпевшего. Тот во всем сознался и рассказал, что ранним утром обнаружил, что его автомобиль оказался заблокированным во дворе машиной приятеля. Дверца «Форда» оказалась не заперта, после чего у молодого человека возник коварный план.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Калининградцу грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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